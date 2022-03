Philippe Clement op rand van uitschakeling met Monaco : "Erg streng resultaat"

In de heenmatch van de 1/8ste finales van de Europa League ging Philippe Clement met Monaco met 2-0 onderuit op het veld van Braga. Met een teleurstellende achtste plek in de Ligue 1 en de recente bekeruitschakeling is dit een nieuwe tik voor de Monegasken.

"Het is altijd moeilijk om bij de eerste aanval een doelpunt te slikken. Dat geeft de tegenstander een energieboost, terwijl ik mijn spelers nerveus zag worden", gaf Philippe Clement na afloop aan. "We konden niet brengen waarop we getraind hadden, zowel in balbezit als balverlies. Pas na twintig minuten konden we in de wedstrijd komen. Het is doodjammer dat twee doelpunten afgekeurd werden voor buitenspel."

Los daarvan had Monaco nog tal van kansen om minstens voor de eerredder te zorgen. Die kwam er niet, waardoor Monaco vol aan de bak zal moeten in de terugwedstrijd. "We kwamen vier keer één op één met hun doelman, dan mag je wel stellen dat efficiëntie vandaag de doorslag gaf. Daarnaast gaven we de 2-0 te gemakkelijk weg. Al bij al is dit een wel erg streng resultaat", besluit Philippe Clement.