Vertrekt een van de beste voetballers ter wereld straks gratis? Liverpool en Salah raken er niet uit voor nieuw contract

Maar die boter is Liverpool blijkbaar niet bereid om te geven. Het contract van de Egyptenaar loopt af aan het einde van volgend seizoen. Elke transferperiode dat die periode nadert, is de kans groter dat Salah transfervrij zal kunnen vertrekken.

Meer zelfs, sinds december hebben Salah en de clubleiding niet meer met elkaar gepraat. Het laatste aanbod van de Liverpool was niet goed genoeg voor de winger. Hoewel hij wel graag in Liverpool wil bijven, wil hij graag wat meer verdienen dus.

Excl: Salah and his agent have no intention to accept current new contract bid from Liverpool. Talks have broken down since December, as things stand šŸšØšŸ‡ŖšŸ‡¬ #LFC



Mo’s priority is to stay - but not at current conditions. Let’s see Liverpool next move.



