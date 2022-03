Is Nkunku bezig aan zijn laatste wedstrijden bij Leipzig?

Christopher Nkunku is bij RB Leipzig bezig aan zijn beste seizoen als profvoetballer. De Franse aanvallende middenvelder scoorde enkele maanden geleden nog tegen Club Brugge in de Champions League, maar is ook in de Duitse competitie als een machine bezig.

Leipzig speelde deze avond op het veld van Greuther Fürth en won met overtuigende 1-6 cijfers. Nkunku was opnieuw goed voor één doelpunt en twee assists. Nkunku is een jeugdproduct van Paris Saint Germain, maar werd in de zomer van 2019 voor 12 miljoen weggeplukt door Leipzig. De juiste keuze, zo blijkt voor de talentvolle middenvelder. De Fransman werkt overduidelijk aan zijn statistieken en is momenteel goed voor maar liefst 15 doelpunten en 19 assists in 26 wedstrijden in de Budesliga. Tel daar zijn G/A in de beker en Europese wedstrijden bij en dan kom je op de waanzinnige cijfers van 25 doelpunten en 13 assists in 37 wedstrijden. Het is afwachten welke topclubs er voor hem in de rij zullen staan na zijn glansprestaties dit seizoen. De wereld kijkt ongetwijfeld mee.