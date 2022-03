'The Last Dance' voor Jan Vertonghen? Eindigt het waar het allemaal begon?

Het duel tussen Ajax en Benfica zou kunnen betekenen dat voor Jan Vertonghen alles eindigt waar het begon.

Dinsdagavond speelt het Benfica van Jan Vertonghen tegen Ajax, waartegen ze in de heenmatch 2-2 tegen gelijkspeelden. Maar voor Jan Vertonghen wordt het, zoals we weten, een bijzondere ontmoeting.

Gedeeltelijk opgeleid bij Ajax, was het in Amsterdam dat hij het voetbal op hoog niveau ontdekte en het was ook onder de rood-witte kleuren dat hij de Champions League ontdekte. De allereerste keer, om precies te zijn, was een voorronde tegen Kopenhagen. We schrijven augustus 2006 en het blijft een zure herinnering want hij speelde slechts 26 minuten en werd uitgeschakeld door de Denen.

Zijn eerste echte match in de Champions League vindt 4 seizoenen later plaats, in september 2010, tijdens een gelijkspel thuis tegen AC Milan. Dat seizoen, en na verschillende mislukkingen, zit Ajax eindelijk in de poules in een groep met AC Milan, Real Madrid en Auxerre. Met 7 punten konden ze de volgende ronde net niet bereiken.

We zijn nu 2022 en Vertonghen speelt vanavond een mogelijk laatste Champions League-wedstrijd. Hij zit in zijn laatste contractjaar bij Benfica en voorlopig zit een verlenging er niet aan te komen. Waar zal zijn toekomst liggen? Het antwoord zal de komende weken worden gegeven, maar bij een nederlaag deze dinsdagavond in zijn oude stadion zou Vertonghen afscheid kunnen nemen van de mooiste Europese competities.