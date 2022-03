🎥 Dessers mikpunt van spot bij Feyenoord na panna van keeperstrainer

Na een droge periode is Dessers opnieuw aan het scoren in Nederland bij Feyenoord. De Genk-huurling ligt bovendien ook goed in de groep in Rotterdam.

Feyenoord verzekerde zich afgelopen week van de kwartfinales van de Conference League door Partizan Belgrado uit te schakelen. Dessers was in De Kuip goed voor het openingsdoelpunt. In Belgrado was Dessers ook goed voor een doelpunt in de 2-5 overwinning. Maar niet het doelpunt van Dessers ging viraal, wel de panna van de keerstrainer die schijnbaar achteloos de bal door de benen van Dessers speelt. Ook trainer Arne Slot is onder de indruk: "Die is wel vies", klinkt het. 😂 @CyrielDessers krijgt een smerige panna van nota bene de keeperstrainer, Tyrell Malacia wrijft het er in:



"Amai, wat gebeurt er man?!"



🎥: @Feyenoord Media pic.twitter.com/j6vcN4LXhd — ESPN NL (@ESPNnl) March 19, 2022





