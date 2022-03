🎥 Arsenal nestelt zich wat steviger in top 4 na winst op het veld van Aston Villa

In de Engelse Premier League worden er dit weekend slechts 4 speeldagen gespeeld omdat er veel ploegen FA Cup-verplichtingen hebben. Gisteren won Leeds op het veld van Wolverhampton en zaterdagmiddag stond Aston Villa-Arsenal op het programma.

Villa-Arsenal was de enige wedstrijd in de Premier League op zaterdag. De troepen van Steve Gerrard hebben niet zoveel meer te winnen of verliezen dit seizoen terwijl Arsenal goed op weg is om zich in de top 4 te nestelen, voor de eerste keer sinds seizoen 2015/2016, en een bijhorend Champions League-ticket.

Afgelopen week verloor Arsenal nog tegen Liverpool maar de Gunners hadden nog steeds twee wedstrijden tegoed om hun kloof van 1 punt op Manchester United te vergroten. Tegen Villa deden ze dat ook.

De thuisploeg was in de eerste ploeg nergens en kon geen schot op doel produceren. Arsenal kon dat wel. Na een scrimmage op een vrije trap werd de bal achteruit gespeeld, youngster Saka twijfelde niet en trapte een lage schuiver voorbij Martinez.

In de tweede helft voerde Aston Villa dan toch de druk op maar slaagden ze er niet in om een schot op doel te produceren. Traoré, Ings, McGinn... Probeerden wel maar konden Bernd Leno niet bedreigen tussen de palen.

In de 96e minuut kreeg Aston Villa nog een vrije trap waarbij zelfs Martinez mee naar voren trok maar Leno sloeg de bal uit doel, meteen goed voor het laatste fluitsignaal.