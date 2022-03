Mourinho dient kritische collega van antwoord op zijn gekende manier: "Komaan, een trainer die twee keer de Serie B heeft gewonnen? Dat ga ik niet doen"

"Een grote teleurstelling", zo omschreef de 74-jarige Zdenek Zeman trainer José Mourinho voor de stadsderby tussen Lazio en AS Roma. The Special One trok er zich niet al te veel van aan en reageerde op zijn eigen, intussen gekende, manier.

Zeman speelde zowel voor AS Roma als Lazio en werd gevraagd om vooruit te blikken op de derby. Daarin toonde hij zich bijzonder kritisch voor Mourinho en die werd zijn uitspraken voorgelegd op zijn persconferentie. "Verwacht jij dat een coach die 25 prijzen heeft gewonnen gaat reageren op een trainer die twee keer de Serie B heeft gewonnen? Als je me nou een vraag stelt over Giovanni Trapattoni of Fabio Capello, dan geef ik graag antwoord. Maar Zeman… kom op, dat ga ik toch niet doen?", aldus Mourinho.







Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg AS Roma - Lazio live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (20/03).