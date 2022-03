📷 Gaat Spotify het zo ver drijven? 'Nieuwe sponsor wil shirts van Barça tooien met... namen van artiesten'

Spotify Camp Nou. Eerlijk? Het brengt misschien geld in de clubkas, maar iedere voetballiefhebber walgt ervan. Maar dat is niet alles.

De shirts van Barça zullen niet enkel met het logo en de merknaam van de muziekstreamingdienst getooid worden. Het is ook bedoeling om… de namen van artiesten weer te geven.

🚨 The partnership between Barcelona and Spotify will transform the shirt "into a space that can pay tribute to different artists from around the world."



(Source: @sport) pic.twitter.com/CLRQ3rllzj