Gert Verheyen zag hoog Januzaj-gehalte: "Als De Ketelaere mee wil naar Qatar, moet hij hier toch mee opletten"

In afwezigheid van de anciens heeft de nieuwe garde Rode Duivels geen beste beurt gemaakt tegen Ierland. In Het Nieuwsblad laat analist Gert Verheyen zich kritisch uit over Charles De Ketelaere, die in Dublin niet in zijn spel kwam.

"De Ketelaere heeft al veel laten zien dat we allemaal fantastisch vonden, maar tegen de Ieren miste hij zijn wedstrijd compleet. Het was gewoon slecht. Te plat, onvoldoende agressief en alleen maar teren op zijn talent", aldus Verheyen. "Ok, een vriendschappelijk duel leidt niet tot verregaande conclusies, maar als De Ketelaere mee wil naar Qatar, moet hij hier toch mee opletten. Want hoe hebben Origi en Januzaj hun eigen ruiten ingegooid? Door een slechte wedstrijd tegen San Marino.." "De prestatie van De Ketelaere had een hoog Januzaj-gehalte. En we zien allemaal dat Januzaj goed kan voetballen, maar wanneer doet hij eens iets? We weten hoe het hem is vergaan bij de nationale ploeg."





