CEO KBVB in Qatar op zoek naar hotel dat 'ethisch charter' wil naleven

Een delegatie van de KBVB is vertrokken richting Qatar om er de loting voor het WK bij te wonen. Maar tevens gaan ze op zoek naar een hotel. Er zijn drie mogelijkheden, maar CEO Peter Bossaert moet nog onderzoeken welke het meest geschikt is.

En daarmee bedoelen ze: welk hotel een ethisch charter wil ondertekenen over de mensenrechten. Het gaat dan over hoe men de gastarbeiders behandelt, over de vrouwenrechten en de behandeling van de LGBTQ-gemeenschap.

Bossaert zit ook in de UEFA-werkgroep die op 16 en 17 mei in Qatar daarover met de plaatselijke autoriteiten zal spreken. In Qatar gelden de mensenrechten immers niet voor iedereen. Homoseksualiteit is er zelfs strafrechterlijk vervolgbaar.