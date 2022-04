🎥 Prachtige redding van Courtois, Benzema scoort en mist vanop de stip: Real zet nieuwe stap richting de titel

In de Spaanse competitie heeft Real Madrid een belangrijke stap gezet richting titel door met 1-2 te gaan winnen op het veld van Celta de Vigo.

Door de 0-4 blamage tegen Barcelona ging Real Madrid met een wrang gevoel de interlandbreak in. De kloof met eerste achtervolger Sevilla was wel nog steeds 9 punten en moest de focus snel opnieuw richting het behalen van die titel gaan.

Maar met een verplaatsing naar Celta de Vigo kreeg Real Madrid alvast geen cadeautje om de laatste etappe van de race richting de titel in te zetten. Al kwam Real wel op voorsprong dankzij Karim Benzema. De Fransman zette een strafschop om in het midden van het doel.

Enkele minuten later kreeg Celta een vrije trap vanop zo'n 20-25 meter. Aspas plaatste de bal perfect in de bovenhoek maar Courtois strekte zich uitstekend om de bal uit zijn doel te slaan.

Het was evenwel uitstel voor Courtois en co want 5 minuten na de rust kwam Celta toch gelijk via Nolito die alleen gelaten werd.

Real Madrid kreeg echter nog twee strafschoppen. De eerste werd nog gemist door Benzema maar de derde van de partij ging er opnieuw wel in waardoor Real met 1-2 ging winnen op het veld van Celta.