🎥 Dries Mertens en Kat Kerkhofs zorgen met duet nu al voor filmpje van de week

Dries Mertens en Kat Kerkhofs zijn onlangs ouders geworden van Ciro Romeo Mertens maar ze staan er blijkbaar op om geen feestje te missen.

Want in de Italiaanse media worden lustig beelden gedeeld van Mertens en Kerkhofs die zich volledig laten gaan in een duet op een liedje van Bruno Mars. Ciro Romeo Mertens wordt op de achtergrond vastgehouden.

De gelegenheid van het feestje was de 26e verjaardag van Fabian Ruiz afgelopen zondag. De Spaanse middenvelder is een ploegmaat van Mertens bij Napoli.