Brentford wint opnieuw en pakt 12 op 15 in de Premier League

Na de 1-4 overwinning van vorige week tegen Chelsea wou Brentford vandaag opnieuw de drie punten. Daarvoor moest het winnen van stadsgenoot West Ham.

Brentford wou na de verrassing van vorige week tegen Chelsea opnieuw winnen. De nummer 13 in de stand moest hiervoor voorbij de nummer zes, West Ham. De wedstrijd begon evenwichtig, maar de thuisploeg nam steeds meer het overwicht op de tegenstander.

Na verschillende kansen voor Brentford gingen beide ploegen de rust in met een 0-0 stand. De ploeg van Eriksen ging in de de tweede helft verder op het élan van in de eerste helft en scoorde al snel. Drie minuten na rust vond de Fransman Mbeumo op aangeven van Toney de weg naar het doel. Een verdiende voorsprong voor de thuisploeg.

Iets na het uur waren de rollen omgedraaid. Mbeumo gaf de bal aan Toney en hij bracht Brentford op een dubbele voorsprong. Een nieuwe overwinning en een mooie 12 op 15 voor de 'Bees' uit Londen. Brentford staat nu comfortabel in de middenmoot in de Premier League. West Ham blijft zesde in de stand.