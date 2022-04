Loïs Openda matchwinnaar met Vitesse in zuinige overwinning tegen cambuur

Vitesse nam het vandaag op tegen Cambuur in de Eredivisie. De thuisploeg won met 1-0 dankzij het 13de doelpunt doelpunt van Loïs Openda in de competitie.

Vitesse en Cambuur stonden vandaag tegenover elkaar. Loïs Openda stond opnieuw aan de aftrap bij de thuisploeg. Vitesse was heer en meester over heel de wedstrijd en kwam nooit in de problemen. Het was lang wachten op de eerste goal, maar vlak voor rust wist Openda het openingsdoelpunt te scoren.

Bero stuurde de bal diep en Openda kon eenvoudig afwerken. De thuisploeg creëerde nog een resem kansen, maar wist de netten niet meer te doen trillen. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op een zuinige 1-0 score. Vitesse staat nu op een zesde plaats in de Eredivisie.

Voor de Belgische aanvaller is het al het 13de doelpunt dit seizoen. Op die manier sluipt hij de top vijf van de topscorerslijst binnen.