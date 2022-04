België VS Nederland op het veld en ernaast: Lage Landen willen allebei finale van de Nations League organiseren

België opent op 3 juni de groepsfase van de Nations League tegen Nederland. Later treffen ze ook nog Polen en Wales om op 25 september in Nederland de laatste wedstrijd te spelen.

Daarna volgt er een final 4 met halve finales en een finale tussen alle groepswinnaars uit divisie A (met de beste Europese landen, waaronder België).

Uit rapporten die de UEFA heef gepubliceerd blijkt dat België graag zou optreden als gastland voor de final four van de Nations League. Maar België moet het voor de organisatie van de final four wel opnemen tegen dezelfde landen als in de groepsfase: Polen, Nederland en Wales.

Hosts will be appointed in January 2023.