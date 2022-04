Remontada: Real Madrid zet dubbele achterstand bij de rust om in een overwinning

Sevilla en Real Madrid stonden vanavond tegenover elkaar in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Bij een overwinning van de thuisploeg sprong het naar de tweede plaats. Bij een nederlaag loopt leider Real Madrid verder uit.

Vanavond stond de topper tussen de nummer drie, Sevilla en de leider Real Madrid op het programma. De thuisploeg kon een goede zaak doen bij een overwinning en de druk op leider Real Madrid zetten. Bij een nederlaag liepen Courtois en co uit tot op 15 punten van Sevilla.

Het is de thuisploeg die het best begon aan de wedstrijd en zag zijn kansen beloond worden. In minuut 20 ging Rakitic achter de bal staan voor een vrijetrap. De Kroaat trapte de bal door de muur binnen. Vier minuten later was het opnieuw raak. Jesus Corona tikte de bal net voor Courtois opzij en Lamela kon in een leeg doel afwerken, 2-0 voor de thuisploeg.

😳 | Thibaut Courtois moet zich twee keer omdraaien in vijf minuten! 😶 #SevillaFCRealMadrid pic.twitter.com/OGD8FWRhfB — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 17, 2022

Iets na het halfuur kon Madrid een eerste keer dreigen met een afstandsschot van Benzema, maar Bono kon gemakkelijk klemmen. De uitploeg rekende op Rodrygo om na de rust het verschil te maken.

Remontada

Real Madrid begon heel gretig aan de tweede helft en scoorde al snel de aansluitingstreffer. Carvajal bracht de bal voor en invaller Rodrygo trapte eenvoudig binnen. Een kwartier voor affluiten schoot Vinicius de 2-2 gelijkmaker binnen, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel.

Niet veel later was de 2-2 wel een feit. Invaller Nacho bracht Real Madrid op gelijke hoogte tegen Sevilla. Natuurlijk kon Benzema niet ontbreken op het scorebord. Diep in de toegevoegde tijd kon de Fransman de 2-3 tegen de netten schieten.