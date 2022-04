Spanning stijgt in Eerste Nationale: Dender wint topper, Patro Eisden blijft steken op gelijkspel

In Eerste Nationale is het razend spannend bovenin. Het verschil tussen koploper Luik en nummer zes Patro Eisden bedraagt nauwelijks vier punten.

Zaterdag ging het ambitieuze Luik met 0-3 winnen op het veld van Tienen. Lallemand (72'), Mouchamps (78') en de onvermijdelijke Perbet (83') zorgden voor de doelpunten. Dender, dat eerder deze week zijn licentie voor 1B behaalde, won met 3-1 van leider Dessel Sport, dankzij doelpunten van Hens, Casagolda en Valcke.

In het duel tussen Patro Eisden en Olympic Charleroi werd er enkel vanop de stip gescoord: Bounou zette de Limburgers op voorsprong, Delbergue stelde in de tweede helft gelijk. In een tumultueze slotfase pakte Mo Dahmane (onder meer ex-Club Brugge) nog rood.

Met nog drie speeldagen voor de boeg is het ongemeen spannend bovenin het klassement. De top vier aan het einde van de reguliere competitie plaatsen zich voor play-offs, waarbij gestreden wordt voor één ticket voor 1B. Belangrijk: enkel Luik, Dender, Patro Eisden en Wezet konden een licentie voor 1B bemachtigen.