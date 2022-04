Gekker kan bijna niet: Vitesse en Sparta Rotterdam spelen resterende 6 minuten van wedstrijd die vorige maand gestaakt werd

Op 16 maart speelden Vitesse en Sparta Rotterdam tegen elkaar in de Nederlandse Eredivisie. Bij een 0-1 stand in de 92e minuut werd de wedstrijd gestaakt wegens wangedrag door het thuispubliek. Match gespeeld en 0-5voor Sparta? Nee hoor...

6 minuten en 14 seconden moesten er nog gespeeld worden om precies te zijn. De Nederlandse voetbalbond besloot dat de wedstrijd uitgespeeld moest worden iop een later tijdstip.

Het doet wat denken aan de wedstrijd Union-Beerschot die gestaakt werd op de laatste speeldag in de laatste 10 minuten. Union kreeg bij ons de overwinning maar in Nederland wilde de voetbalbond de thuissuporters niet zo zwaar straffen voor hun wangedrag zo blijkt.

Vitesse probeerde zeer aanvallend voor de dag te komen maar de wedstrijd was al opnieuw voor ze het goed en wel beseften. "We hebben uiteindelijk 4 minuten echt gevoetbald waarin we één corner kregen en twee lange ballen speelden. Het voelde veel korter", klinkt het bij trainer Thomas Leitsch.

Ook voor scheidsrechter van dienst Bas Nijhuis was het een aparte ervaring: "Het ging enorm snel voorbij. en speler kwam naar me toe en vroeg hoe lang het nog was. We waren toen halfweg terwijl we pas net begonnen waren. Ik heb eigenlijk enkel gefloten bij de start en het einde, mijn eerste wedstrijd waarin ik geen overtredingen heb gefloten", lacht de schedsrechter.