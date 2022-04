Referee Department geeft ook cijfers van afgelopen seizoen: "Slechts 16 foute beslissingen die bleven staan, die rode kaart voor Vadis was er één van"

Het Referee Department heeft cijfers meegedeeld. Hoeveel juiste beslissingen? Hoeveel foute? De foutenmarge is klein geworden, maar nog te groot vinden ze.

Elke match zijn er tussen de 100 en 150 beslissingen genomen, waaronder 3-4 sleutelbeslissingen, beslissingen die de afloop van een match kunnen beïnvloeden (strafschoppen, rode kaarten, afgekeurde goals...). Van al die beslissingen is 70 procent clear and obvious' te noemen en werd juist beoordeeld, 19 procent viel in een grijze zone en 11 procent werd fout geïnterpreteerd.

Er werden dit seizoen 1014 sleutelmomenten beoordeeld door de refs op het veld en daarvan waren er 116 fout. Na VAR-interventie werd er nog 86,2 procent juist gecorrigeerd. Er zijn dit seizoen dus 16 foute beslissingen blijven staan, laten ze weten bij het Referee Department.

Eén van die foute beslissingen: de rode kaart voor Vadis Odjidja in de match tegen Standard. "Daar heeft de VAR de match en de loopbeweging van de speler niet goed aangevoeld. Voor ons was dat geen rood en was het een foute beslissing. Dat is feeling die we van onze scheidsrechters willen."

Maar wat bedoelen ze met die grijze zones? Felice Mazzu haalde het tijdens de vergadering ook aan: "Er zijn wel heel veel grijze zones intussen", aldus de coach van Union. Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec: "Een grijze zone is een situatie die voor interpretatie vatbaar is. Er kan bijvoorbeeld een gele kaart gegeven worden, maar evengoed een rode. Als er voor allebei wel verdedigbare punten zijn."