Scheidsrechtersbaas Forde legt probleem met 3D-lijn uit: "Op geen enkel moment betrokken geweest in de gesprekken"

Het Referee Department blies vandaag verzamelen voor de clubs die deelnemen aan de play-offs. Om de regels nog eens duidelijk te maken, maar ook om de discussies over de 2D- en 3D-lijn uit de wereld te helpen. Zij zijn immers volledig afhankelijk van de beelden van Eleven.

Scheidsrechtersbaas Stephanie Forde, tevens Operational Manager van de VAR, benadrukte dat ze er weinig aan kunnen doen als er geen 3D-lijn getrokken kan worden. "Om duidelijk te zijn: we willen beide clubs in een match evenveel voor-als nadelen geven. We hebben meestal drie camera's tot onze beschikking: één links op de 16, één rechts op de 16 en één main camera. Voor een 2D-lijn hebben we één duidelijk en gekalibreerd beeld nodig. Voor een 3D-lijn hebben we er al twee nodig."

En daar wringt het schoentje, want Eleven houdt zich niet bezig met de verzuchtingen van de VAR, maar wel met hun eigen beelden. "We hebben daar morgen nog een meeting met de Pro League over. We zouden de reverse camera ook kunnen gebruiken, maar dat zorgt natuurlijk voor een bijkomende kost. Wanneer een cameraman zijn camera bijvoorbeeld verplaatst, kan die niet meer meer gebruikt worden omdat hij niet meer gekalibreerd is."

"Valt er een camera links uit, schakelen we de camera rechts ook uit, want we willen één van beide clubs geen voordeel geven. Dan hebben we enkel nog de main camera beschikbaar."

Maar hoe is dat kunnen gebeuren? "Kijk, wij zijn op geen enkel moment betrokken bij de gesprekken tussen Mediapro, Eleven en de Pro League. Wij hebben daar niets in te zeggen gehad. Dat is het jammerlijke verhaal van dit seizoen", aldus Forde. "Wij als arbitrage kunnen daar dus ook weinig aan verhelpen. Een extra camera? Ja, maar dat gaat de clubs 4.000 euro per camera per match kosten. Dat is aan hen dus."