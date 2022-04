Degryse vindt Anderlecht té pijnlijk om over te praten: "Dat zal het voor dit seizoen dan ook weer zijn"

Union SG zette gisteren de puntjes op de i door RSC Anderlecht puntenloos naar huis te sturen. Ondanks het frivole spel van de leider bleef vooral het zwakke voetbal van paars-wit in het achterhoofd hangen. Ook Marc Degryse spaart de kritiek niet.

“Hoe slaag je er in om opnieuw zo slap aan een wedstrijd te beginnen?”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “En dat net na een bekefinale, waar je een enorme dreun hebt gekregen. Vincent Kompany zegt dat hij de kalmste coach is in de Champions’ Play-Off. Wel, zo voetbalt zijn ploeg ook.”

Degryse kon zijn ogen dan ook niet geloven in het Dudenpark. “Dit is toch niet meer normaal? Goeie ploegen trekken de juiste lessen uit de fouten die ze gemaakt hebben, maar Anderlecht doet gewoon op dezelfde manier verder. Op het veld van KV Kortrijk, tijdens de bekerfinale en nu opnieuw tegen Union SG.”

“Anderlecht is te pijnlijk geworden om over te praten”, besluit de voormalige sterkhouder van de Belgische recordkampioen. “Deelname aan de Champions’ Play-Offs: dat zal het voor dit seizoen dan weer zijn. Dit Anderlecht moet het hebben van woorden. Op het veld komt er slechts weinig van.”