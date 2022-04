Zien we Jérémy Perbet (37) volgend seizoen in 1B? "Ik zie mij nog zeker twee à drie jaar voetballen"

RFC Luik gaat als tweede in de stand de laatste speeldag van Eerste Nationale in. De ploegen die vanavond in de top vier staan, nemen deel aan de Play-Offs. Eén van hen zal vervolgens promoveren naar 1B. Wij spraken met oude bekende en spits van RFC Luik, Jérémy Perbet.

Jérémy Perbet (37) speelt sinds dit seizoen in eerste nationale bij RFC Luik. De spits die meer dan 250 wedstrijden in de Belgische hoogste klasse speelde, telt nu 20 doelpunten in 27 wedstrijden. De Fransman wil daar vanavond graag nog een doelpunt of twee aan toevoegen en de promotie naar 1B afdwingen.

Voelt u zich klaar voor een terugkeer naar het professionele voetbal?

"Ja, dat was mijn doelstelling toen ik in Luik tekende. Ik zat toen in een moeilijke periode en was lang aan het twijfelen tussen verder voetballen of stoppen en de stap zetten naar het coachen, aangezien ik een trainersdiploma heb".

We hebben allemaal zin in promotie

"We werken dit seizoen al voor een groot deel als een professionele club. We trainen niet in de ochtend, maar om 14u. Onze eerste doelstelling is om de top-vier te halen en dan is het zien of we kunnen promoveren al dan niet met de titel. Ik heb hiervoor getekend, heel de club heeft hiervoor gewerkt en de supporters zijn aanwezig. Dus we hebben allemaal zin in promotie, maar we zijn er nog niet".

Kan u fysiek nog lang mee?

"Ik leg mij geen limiet op. Ik heb voor twee jaar in Luik getekend en heb nog één jaar over. Ik denk dat leeftijd geen rol speelt. Het bealngrijkste is om op het veld te presteren. In 27 competitiewedstrijden scoorde ik 20 keer. Ik heb geen match gemist en stond altijd aan de aftrap. Ik ben ook nooit gekwetst geraakt. Dus op fysiek vlak zie ik mij nog zeker twee à drie jaar spelen, hoop ik".

Wat is uw mening over de invoer van beloftenploegen in 1B en het amateurvoetbal?



"Ik heb daar niet echt een mening over. Ik denk dat het een pluspunt is voor de jongere spelers om in contact te komen met de grotere en ervaren spelers. Maar als ik dan kijk naar wat de jongeren van Club Brugge vorig seizoen in 1B hebben gepresteerd, dan heb ik toch mijn twijfels of het een meerwaarde is. Het is een goede poging, maar afwachten wat het geeft".