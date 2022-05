Jérémy Perbet is topschutter in eerste nationale: "Ik kreeg veel kritiek in het begin"

Jérémy Perbet scoorde tweemaal in de 3-1 overwinning van FC Luik op Olympic Charleroi afgelopen zaterdag op de laatste speeldag van eerste Nationale. De Fransman eindigde samen met zijn ploeg aan de leiding, nu volgen de wedstrijden voor promotie.

Dankzij hun succes van afgelopen zaterdag eindigt RFC Luik op de eerste plaats in het klassement en zal het deelnemen aan de finaleronde. "Het eerste doel is bereikt door aan het eind van de klassieke fase eerste te staan in de stand. We zijn gegroeid als een team. We hebben ook moeilijke tijden gekend, maar ondanks de kritiek zijn we samen en verenigd gebleven. De eerste balans is positief en de belangrijkste moet nog komen", zegt Jérémy Perbet, verwijzend naar de stijging tot 1B.

De topschutter scoorde 22 doelpunten in de reguliere competitie en bewijst dat hij ondanks zijn 37 jaar nog niet veel van zijn afwerkingsvermogen heeft verloren. "Het is moeilijk om naar een amateurniveau te zakken. Bovendien kwam ik van een periode bij Oud-Heverlee Leuven waar ik niet speelde. En mensen hebben de neiging dat te vergeten", herinnert hij zich, voordat hij verder gaat.

"Toen ik bij Luik tekende, verwachtten de mensen dat ik veel zou scoren. Het duurde even voor ik gewend was aan mijn teamgenoten. Ik kreeg heel wat kritiek, maar ik kon kalm blijven. Ik heb positief kunnen reageren, en de groep ook. Kampioen worden zal nog mooier zijn", besluit Jérémy Perbet.