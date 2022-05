Spits van Celta Vigo riskeert een celstraf van vier jaar voor seksueel misbruik

De 26-jarige spits Santi Mina is door de rechtbank in Almeria veroordeeld tot vier jaar cel voor seksueel misbruik. De Spanjaard zou in 2017 een vrouw hebben misbruikt. Dat meldt het Spaanse Marca.

Santi Mina werd woensdag in de rechtbank van Almeria veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar wegens seksueel misbruik. De spits gaat tegen deze beslissing in, zo lieten de advocaten van de Spanjaard weten. Naast de celstraf moet Mina ook een schadevergoeding van 50.000 euro aan het slachtoffer betalen. Het voorval vond in de zomer van 2017 plaats in het Spaanse stadje Mojácar, in de buurt van Almeria. Op dat moment speelde Mina nog bij Valencia en was hij op vakantie. Celta Vigo, de club van Mina, heeft een onderzoek geopend waarin de spits zich zal moeten verantwoorden. Mina maakt voorlopig geen deel meer uit van de slectie. Comunicado del RC Celta: Santi Mina. — RC Celta (@RCCelta) May 4, 2022