Courtois doet zelfs mond van zijn voormalige keeperstrainer openvallen: "De meeste jonge keepers krijgen een terugval. Thibaut? Nooit!"

Thibaut Courtois heeft de nagedachtenis aan Iker Casillas weggespeeld bij Real. En da 's niet meteen een gemakkelijke opdracht. 'El Muro Belga' heeft zijn club naar de Champions League-finale geholpen met een vlekkeloze prestatie tegen Manchester City. En de lof van zijn ex-trainer is verdiend.

Guy Martens lanceerde Courtois indertijd bij Genk en is zijn poulain altijd blijven volgen. “Mocht ik een spits zijn… Je ziet een kolossale muur voor staan, hé. Je moet al heel goed en scherp zijn om hem te kloppen. En dat gevoel slaat ook over op zijn ploegmaats. Zij weten: ‘we mogen een foutje maken, onze doelman zet dat wel recht", aldus Martens in HLN.

Het lijkt zelfs of hij nog jaarlijks beter wordt. "Alles kan altijd beter. Maar Thibaut is dertig. Hij heeft al zo veel in zijn rugzak zitten… Weet je wat ik opvallend vind aan hem? De meeste jonge keepers waarmee ik gewerkt heb, kennen op een bepaald moment een dipje. Zij keepen al eens een mindere match - als coach calculeer je dat op voorhand in. Thibaut maakte geen fouten, kreeg geen dipje. Het is zeer opmerkelijk.”