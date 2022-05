David Beckham wil oplossing bieden voor speler die ooit 75 miljoen euro kostte maar nu een club zoekt

David Beckham wil graag wat extra kwaliteit bij zijn Amerikaanse club Inter Miami.

En het is nodig want na 10 speeldagen staat Miami samen met Chicago laatste in de Eastern Conference van de MLS. Voor David Beckham toch een kleine blamage.

En daarvoor denkt de Britse superster aan James Rodriguez. De Colombiaan ging na een subliem WK in 2014 voor 75 miljoen euro naar Real Madrid maar kon zelfs bij Everton vorig seizoen niet genoeg zijn stempel drukken.

Momenteel speelt Rodriguez in Satar bij Al-Rayyan maar hij zou het daar beu zijn en uitkijken naar een nieuwe uitdaging. Liefst in Europa, al zal Noord-Amerika ook nog wel oké zijn voor de Colombiaan.

Vorige week was James Rodriguez nog een opvallende gast bij de basketbalwedstrijd van Miami Heat tegen de Philadelphia 76'ers. Is hij toen op gesprek gegaan bij Beckham? Er zou hem een salaris van 7,5 miljoen euro zijn aangeboden.