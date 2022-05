Straf werk van Clement bij Monaco: "Ik heb me nooit zorgen gemaakt"

Philippe Clement heeft met Monaco vrijdag zijn achtste overwinning op rij geboekt en staat nu tweede, met nog drie speeldagen te gaan in Frankrijk. Een Champions League-plaats dus, wat ook het doel was toen de Monegasken van trainer wisselden.

Toch wel straf, want in maart schreven de Franse media al dat hij het niet lang meer zou trekken bij de club uit het Prinsdom. "Ik heb me eigenlijk nooit zorgen gemaakt. Van buitenaf is er wel wat onrust gecreëerd, maar intern is het altijd rustig gebleven", zegt hij bij Sporza. "In de eerste twee maanden hebben we onder meer 17 covidgevallen gehad. Zo was het moeilijk om automatismen te vinden en de conditie te verbeteren. Dat wist iedereen binnen de club."



"Nu zie je het resultaat van het werk dat de spelers de voorbije maanden hebben kunnen doen. De groep gelooft nu meer in zichzelf. Het is een jonge ploeg, die vroeger soms te snel uit evenwicht werd gebracht. Op dat vlak hebben we stappen gezet en dat zie je."

Clement wil de toon zetten voor nog meer Belgische coaches in het buitenland. "Ik hoop dat ik door goed te werken bij Monaco ook de poorten kan openen voor andere Belgische coaches. Er loopt veel kwaliteit rond in België, maar Belgische coaches krijgen eigenlijk nog te weinig kansen. Daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen."