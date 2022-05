Maakt Saelemaekers opnieuw een toptransfer? 'Geïnteresseerde clubs melden zich bij AC Milan'

Alexis Saelemaekers is bij AC Milan helemaal ontbolsterd. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht verlengde onlangs zijn contract in Milaan tot 2026, maar dat wil niet zeggen dat een transfer niet mogelijk is.

Volgens de Italiaanse media is er namelijk heel wat belangstelling voor Alexis Saelemaekers. AC Milan kreeg al telefoontjes uit het buitenland - vooral in de Premier League is er interesse - om te informeren naar de voorwaarden van de flankspeler. Voor I Rossoneri is een vertrek bespreekbaar, maar dan moet de juiste som op tafel worden gegooid. Voor de volledigheid: Milan betaalde destijds acht miljoen euro voor Saelemaekers. Ondertussen is de Rode Duivel al twintig miljoen euro waard.