Naar spannende slotweken! Krappe zege voor Liverpool, dat Manchester City op de hielen zit

De titelrace in de Premier League blijft spannend. Dinsdagavond omzeilde Liverpool met Aston Villa een lastige klip, weliswaar zonder veel overschot.

Het begon voor de mannen van Jürgen Klopp nochtans niet goed in Birmingham. Na slap verdedigend werk zette Douglas Luiz Aston Villa al na enkele minuten op voorsprong. Liverpool zette de scheve situatie nog binnen de eerste tien minuten recht. Bij Aston Villa kregen ze een vrije trap van Alexander-Arnold maar niet weg, uiteindelijk was het Joel Matip die voor het frommeldoelpunt tekende.

Onder het toeziend oog van Mo Salah, die op de bank zat, kwam Liverpool halfweg de tweede helft op voorsprong. Luis Diaz zwiepte het leer voor, Sadio Mane scoorde fraai met het hoofd: 1-2.

Dankzij deze nipte zege blijft Liverpool in het spoor van Manchester City. The Reds tellen evenveel punten als City, dat nog een wedstrijd achter de hand heeft. Kevin De Bruyne en co gaan woensdagavond op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.