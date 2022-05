Pep Guardiola laat zich uit over de komst van Erling Haaland

Manchester City won woensdagavond met 1-4 bij Wolverhampton, dankzij vier goals van Kevin De Bruyne.

Toch ging alle aandacht op de persconferentie achteraf naar de transfer van Erling Haaland. Hij komt volgende zomer over van Borussia Dortmund.

“Het is een ongelofelijke transfer”, zei de trainer van Manchester City. “Een dikke proficiat aan de club, want het is een transfer voor de komende jaren.”

Niets dan lovende woorden voor de Noor. “Erling is een groot talent. Ik ben dan ook heel gelukkig dat hij beslist heeft om naar ons te komen, hopelijk kunnen we hem de Premier League als welkomstgeschenk geven. Volgend seizoen gaan we samenwerken en we zullen hem als club helpen om zich zo snel te mogelijk te settelen.”

Ook voor Guardiola wordt het bijzonder om met Haaland samen te werken. “Ik ben ervan overtuigd dat hij zich snel zal aanpassen aan de manier waarop wij spelen. Natuurlijk kijk ik uit naar zijn komst. Het zijn de spelers die van mij een goeie manager maken.”