Italië dan toch naar het WK in Qatar?

Zien we Italië dan toch op het WK? Volgens Franco Chimenti, bestuurder van het Italiaans Olympisch Comité is er een kans dat Italië de plaats inneemt van Ecuador in Qatar.

De klap was groot toen Italië door het 'kleine' Noord-Macedonië werd uigeschakeld (0-1) voor het WK in Qatar. Maar volgens Franco Chimenti, bestuurder van het Italiaans Olympisch Comité maakt de EK-winnaar van 2021 alsnog kans op een deelname aan het WK. Momenteel hangen er veel twijfels over de kwalificatie van Ecuador. Het Zuid-Amerikaanse land zou tijdens de kwalificaties een niet-speelgerechtigde speler hebben opgesteld. Chili diende een klacht in in de hoop in de plaats van Ecuador naar het WK te mogen (lees hier). Maar de regels zeggen iets anders. "De FIFA-reglementen zeggen dat als er een plaats vrij komt deze naar het land moet dat het hoogste staat op de FIFA-ranking. En dat is Italië", vertelt Franco Chimenti aan GR Parlamento. De FIFA liet inmiddels weten dat het onderzoek is gestart en het wachten is op een verdict. Zien we binnenkort Italië in een poule met Nederland en gastland Qatar? 🇶🇦🇪🇨🇸🇳🇳🇱



Predict the final standings:

1.____________

2.____________

3.____________

4.____________#FinalDraw | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iVZUa5a0lo — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022