Naast Vrancken zwaait KV Mechelen zaterdag nog een kanjer uit, ex-speler Tainmont is al mee met het verhaal

Het wordt zaterdag nog een bijzondere wedstrijd voor KV Mechelen, met Wouter Vrancken die afscheid neemt. Naast het afscheid van de succescoach zullen in Mechelen ook de schijnwerpers staan op één speler in het bijzonder.

Het is zaterdagavond KV Mechelen - RC Genk: een wedstrijd waarin niets meer op het spel staat, maar zeker nog bijzonder zal worden voor de thuisploeg. Na vier mooie jaren neemt KV Mechelen afscheid van Wouter Vrancken.

Hij is niet de enige die veel betekend heeft voor de club die nu afscheid neemt. Het wordt zondag ook 'de leste van Onur Kaya', zo herinnert KV Mechelen iedereen op sociale media nog eens. Kaya hangt na komend weekend de voetbalschoenen aan de haak. Speelkansen waren voor de 36-jarige voetballer dit seizoen zeer schaars. Wel viel Kaya vorig weekend in Charleroi een klein kwartiertje in.

Zaterdag volgt ongetwijfeld een passend afscheid. Clément Tainmont, een ex-speler van KV Mechelen die al helemaal een heldenstatus heeft Achter de Kazerne, heeft de tweet zien passeren en schenkt er ook nog eens extra aandacht aan. Samen met Kaya bewerkstelligde hij bij KVM de promotie naar 1A en de bekerwinst in 2019.