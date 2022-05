Jérémy Perbet: "Onze laatste kans om kampioen te worden"

Zondag staat er in Luik een belangrijke wedstrijd op het programma tussen Club Luik en Dender. Jérémy Perbet kijkt er enorm naar uit.

Dender staat met nog twee speeldagen te gaan op kop, maar Luik volgt op een puntje. En dus kan het nog alle kanten uit.

Belangrijk

"We wisten dat het heel belangrijk zou worden tegen Dender. We willen graag kampioen worden, het is onze laatste kans."

"Natuurlijk hadden we liefst van al nu al op kop gestaan, maar het is nu zo. De sfeer is positief binnen de groep. We moeten winnen dit weekend."