Kristof Van Hout keert terug naar de plek waar het allemaal voor hem begon

Lommel SK kondigde aan dat ze een oude bekende hebben binnengehaald. Kristof Van Hout keert namelijk terug naar de plek waar het allemaal voor hem begon.

Kristof Van Hout tekende een contract voor één seizoen bij Lommel SK. Hij komt transfervrij over van reeksgenoot Westerlo. Hij zal niet alleen doelman worden, maar hij wordt ook mee opgenomen in de technische staf van de beloften van Lommel.

De 35-jarige doelman kende al een mooie carrière. Zo stond hij onder de lat bij Standard Luik, Racing Genk, Willem II en KV Kortrijk. Tweemaal won hij de Belgische beker namelijk met Standard Luik in 2011 en met Racing Genk in 2013 tot slot mocht hij dit seizoen de titel vieren met Westerlo in 1B.