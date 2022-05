Union houdt opties klaar als Mazzu vertrekt: ex-speler van KV Mechelen die furore maakte in Afrika staat bovenaan het lijstje

Union SG houdt wel degelijk rekening met een vertrek van Felice Mazzu. Om straks niet voor een voldongen feit te staan, houden ze hun opties al in beraad. De club denkt dan ook aan Sven Vandenbroeck, trainer van Marokkaanse FAR Rabat.

Vandenbroeck is een ex-speler van onder meer KV Mechelen, waar hij tussen 1996 en 2000 106 wedstrijden speelde. Daarna trok hij naar Nederland waar hij vijf seizoenen voor Roda uitkwam. De Graafschap, Akratitos, Lierse en Visé behoren ook tot zijn ex-clubs. In 2011 werd hij assistent bij KV Mechelen, waarna hij in de Griekse competitie bij Niki Volos aan de slag ging.

Sinds 2016 is hij in Afrika actief. Eerst als assistent bij Kameroen, daarna als hoofdcoach bij Zambia. Hij trainde ook het Marokkaanse Simba FC en doet het nu dus goed bij FAR Rabat. Hij was ook in beeld bij KV Mechelen om Wouter Vrancken op te volgen, maar mogelijk volgt er nu dus toch nog een Belgisch avontuur.

Felice Mazzu staat in de belangstelling van Anderlecht. Die onderhandelingen zijn niet makkelijk momenteel, maar Union houdt er wel rekening mee dat hij nog vertrekt. Daar zijn ze niet al te gelukkig mee, want de coach had eerst aangegeven dat hij de intentie had om te blijven. Mogelijk is er dus al iets gebroken. Bij Anderlecht is hij eerste keuze om Kompany op te volgen. Het meer resultaatgerichte voetbal zou één van de grote factoren kunnen zijn om voor hem te kiezen.