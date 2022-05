🎥 Franse degradatiestrijd loop volledig uit de hand

Supportersgeweld in Nederland afgelopen weekend en in Frankrijk was het niet anders. Daar liep de wedstrijd tussen Saint-Étienne en AJ Auxerre na het laatste fluitsignaal helemaal uit de hand.

Saint-Étienne is na achttien jaar weer uit de Ligue 1 gedegradeerd. AJ Auxerre velde zondagavond in een penaltyserie het vonnis in de finale van de play-offs om promotie en degradatie. Daarna ging het helemaal mis in het Stade Geoffrey-Guichard. De woeste fans van Saint-Étienne stormden massaal het veld op en overal vloog vuurwerk door de lucht. De spelers van beide clubs moesten de catacomben invluchten. De politie greep hardhandig en probeerde de supporters onder andere met traangras terug te dringen. Le chaos à Saint-Etienne après la relégation de l'ASSE en Ligue 2pic.twitter.com/X2Si5azNQT — MadeInFOOT (@madeinfoot) May 29, 2022