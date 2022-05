De terugkeer zit eraan te komen: entourage van Lukaku in Milaan om te onderhandelen

De transferexperten in Italië kondigen het reeds aan: morgen zal er onderhandeld worden over een transfer van Big Rom naar de Nerazzurri. Lukaku zal wel flink moeten inleveren om bij Inter, dat moet besparen, aan de slag te gaan.

Maar de spits wil zich weer goed in zijn vel voelen en dat lijkt in Londen niet meer te lukken. Trainer Thomas Tuchel geeft de voorkeur aan Kai Havertz en dat lijkt naar volgend seizoen toe niet te gaan veranderen.

Confirmed! Romelu #Lukaku’s lawyer (Sebastien Ledure) will be in Milano tomorrow to meet #Inter and to discuss the possible return of Big Rom, which pushing to re-join Inter. The deal is complicated and the way is still #Chelsea’s green light to sale the striker on loan. #CFC https://t.co/98Url87Dnr