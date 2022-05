Bayern woedend nadat Lewandowski transfer probeert te forceren: "Zo komt hij nergens"

Is er nog een grond om volgend seizoen samen te werken? Robert Lewandowski heeft met zijn uitspraken alle bruggen opgeblazen. En dat was ook de bedoeling. Bij Bayern München kunnen ze er alvast niet mee lachen.

Lewandowski verklaarde dat zijn verhaal bij Bayern over is en dat er geen mogelijkheid meer was dat hij volgend seizoen bij de Duitse club zou spelen. Alemeen directeur Oliver Kahn verslikte zich in zijn koffie toen hij dat las en reageerde bijzonder geprikkeld.

“Ik kan niet verklaren waarom Robert voor deze manier heeft gekozen”, zei de voormalige keeper tegenover Sport1. ”Zo komen we samen nergens. Robert is niet één, maar twee keer uitverkozen tot wereldvoetballer van het jaar. Bij Bayern. Hij moet beseffen wat hij hier heeft. Waardering is geen éénrichtingsverkeer. Verklaringen als deze brengen je niets.”