Kan vlot scorende Brugge-huurling het volgend seizoen waarmaken in België? "Hoefkens heeft me al vertrouwen gegeven"

Kersvers Rode Duivel Loïs Openda stond dinsdag de pers te woord in Tubize en daar werd natuurlijk duchtig gespeculeerd over zijn toekomst.

Openda werd de voorbije twee seizoenen door Club brugge uitgeleend aan het Nederlandse Vitesse. Daar deed de aanvaller het elk jaar beter. Vorig seizoen was hij nog goed voor 10 doelpunten en 4 assists, afgelopen seizoen legde hij er 18 in het mandje wat hem een selectie in de kern van Roberto Martinez opleverde.

Maar nu keert de spits met een marktwaarde van zo'n 5 miljoen terug naar Brugge en wat hem daar te wachten staat is nog onzeker. Hij zou allezins niet de eerste vlot scorende spits zijn in de Eredivisie die in de Jupiler Pro League niet echt furore kan maken.

Wat Club Brugge met hem van plan is, weet hij niet. Maar Openda wil zelf absoluut niet uitsluiten dat hij in het shirt van Club zal spelen volgend seizoen. "Ik weet nog niets voor volgend jaar maar heb al contact gehad met Hoefkens over mijn toekomst. Hij heeft me vertrouwen gegeven en ik zie wel wat er gebeurt in Brugge komende zomer", klinkt het bij Openda zelf.