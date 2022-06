Je zou denken dat het gewone Nederlandse afkortingen zijn, maar er zit een hele betekenis achter...

Zowat elke clubnaam ter wereld heeft een acroniem, een afkorting bestaande uit de eerste letters van de woorden. FC (Football Club) of VV (Voetbal Vereniging) kennen we allemaal, maar Nederlandse voetbalclubs gebruiken vaak minder voor de hand liggende afkortingen...

Langste clubnaam ter wereld

NAC Breda bijvoorbeeld, de ploeg met de langste clubnaam ter wereld. Hoe kan dat nu weer? Wel, achter de afkorting NAC zit namelijk een hele betekenis. De fusieclub NAC is een samensmelting van NOAD (N) en ADVENDO (A). Noad Advendo Combinatie Breda dus, maar zelfs dan hebben we nog niet heel de naam ontleed. Ook achter Noad en Advendo zit een betekenis. Noad staat voor "Nooit Opgeven Altijd Doorzetten", terwijl Advendo staat voor "Aangenaam Door Vermaak en Nuttig Door Ontspanning".

N ooit Opgeven Altijd Doorzetten A angenaam Door Vermaak en Nuttig Door Ontspanning C ombinatie Breda. Een ongelofelijk vreemde naam, maar met 80 tekens door Engelse kwaliteitskrant The Guardian ooit wel benoemd tot langste voetbalnaam ter wereld. De club uit Breda mag dan wel pas 8ste geworden zijn in de Nederlandse tweede klasse, de langste clubnaam ter wereld hebben ze in ieder geval wel.

Oud-Nederlands

Nog een combinatie van twee namen, en het wordt er niet minder vreemd op. Om meer kans te kunnen maken op een stabiele club in de Nederlandse tweede klasse op dat moment, besloten de twee clubs P rins Hendrik en E nde Desespereert Nimmer in 1910 te fuseren tot PEC(ombinatie) Zwolle.

<br />

Prins Hendrik was in het begin van de 20ste eeuw prins van Nederland, dus dat is duidelijk. Maar wat betekent "Ende Desespereert Nimmer"? Wel, het is Oud-Nederlands voor "wanhoop niet". Dit seizoen alvast reden genoeg om te wanhopen voor de supporters van de Blauwvingers, want na 10 seizoenen in de Eredevisie keert PEC Zwolle volgend seizoen terug naar de Nederlandse tweede klasse.

Het Rooms-Katholiek blok

Eindigen doen we met de Rooms-Katholieken, ofwel de mannen uit Waalwijk. RKC Waalwijk, ook wel Rooms-Katholieke Combinatie Waalwijk. Een relatief jonge club (1940), maar de naam verraadt dat het veel diepere wortels heeft. De fusieclub, bestaande uit Hercules Excelsior Combinatie, de Waalwijkse Voetbalvereniging Besoijen en de Waalwijkse Voetbalvereniging Hercules, besloot in het midden van de 20ste eeuw een sterk Rooms-Katholiek blok te vormen.

In plaats van de namen van de drie clubs samen te voegen, en het zich zoals NAC moeilijk te maken, besloot het in 1940 om simpelweg te kiezen voor een Rooms-Katholieke Combinatie. RKC Waalwijk was geboren, en onder toeziend oog van "geestelijk adviseur" kapelaan Völker werd het in 1981 en 1982 kampioen in de hoogste Nederlandse amateurklasse. In 1984 betreedde het RK-blok voor het eerst het Nederlands betaald voetbal, en in 1988 mocht het zich voor het eerst een Eredivisie-club noemen. Het wordt in Waalwijk nog steeds gezien als het "Wonder van Waalwijk".