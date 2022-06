Domper voor Frankrijk: ze zien Kylian Mbappé en Raphaël Varane vroegtijdig naar de kant gaan

Kylian Mbappé moest in de verliespartij tegen Denemarken al vroeg aan de kant. Hij had pijn en werd al gewisseld bij de rust. Ook Raphaël Varane moest vroegtijdig aan de kant.

Na de rust kwam hij niet meer uit de kleedkamer. In zijn plaats kwam Christopher Nkunku het veld op. Even later moest ook Raphal Varane geblesseerd aan de kant. Het valt nog af te wachten of ze tegen maandag fit geraken. Dan spelen ze op het veld van Kroatië.