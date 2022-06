Ronaldo boven in Manchester: na Speler van het Jaar, nu ook Doelpunt van het Jaar bij United

Het is al Cristiano Ronaldo wat de klok sloeg dit jaar bij Manchester United, die na Speler van het Jaar, ook de prijs voor Doelpunt van het Jaar mocht ontvangen bij The Mancunians.

Zijn afstandsschot in de 3-2-overwinning thuis tegen Tottenham (waarin Ronaldo een hattrick scoorde) werd door de fans van United gezien als het mooiste doelpunt van het seizoen. Varane speelt de bal in op Fred, die met een heerlijk hakje Ronaldo in stelling brengt om de bal vanop een twintigtal meter staalhard in de winkelhaak te trappen. Het is de zoveelste keer dit seizoen dat Ronaldo zijn ploeg (met een hattrick) naar de overwinning moet sleuren.

Eerder deze week mocht Ronaldo de prijs van Speler van het Jaar bij United in ontvangst nemen, en kreeg hij ook al meermaals de trofee van Speler van de Maand bij Man.United dit seizoen. In april werd hij nog Speler van de Maand in de Premier League. Ondanks het feit dat zijn ploeg het jaar zonder prijs afsluit, en op een troosteloze 6de plek belandde, mag Ronaldo met onder meer 24 doelpunten individueel terugblikken op een geslaagde terugkomst naar Manchester.