🎥 Winst en een wereldgoal voor Andorra

Winnen en een wereldgoal maken! Dit is niet iets wat ze dikwijls zien bij Andorra. Toch tegen Liechtenstein was het prijs.

Een doelpunt maken dat was Jesús Rubio nog niet gelukt, dan maar ineens een wereldgoal maken dacht de verdediger van Andorra. Hij kreeg de bal nog op de eigen helft en haalde uit. De bal vloog over de hoofd van de doelman van Liechtenstein en zijn eerste doelpunt was een feit.

Daar bleef het niet bij want Andorra slaagde erin om de drie punten thuis te houden tegen Liechtenstein. Een feest volgde nadien.