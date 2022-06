Strijd om Golden Boot lijkt volgend seizoen razend spannend te worden: Kane kijkt uit naar komst Haaland en Nunez naar Premier League

"De strijd om de Golden Boot is altijd zwaar. De Premier League heeft de laatste jaren absolute topspitsen gelanceerd. Elke aanvaller van wereldniveau wil in de Premier League spelen, en dat is met deze twee aanwinsten niet anders. Het helpt mij enorm als speler om beter te worden, dus ik kijk er dan ook naar uit om de strijd met hun aan te gaan", aldus een vastberaden Harry Kane naar aanleiding van de Nations League-wedstrijd tussen Engeland en Hongarije morgenavond.

🗣️ "It's always been a tough battle to win the golden boot and with those two new signings it's going to be the case.



Harry Kane has welcomed the signings of Erling Haaland & Darwin Nunez. pic.twitter.com/gNii1EoonL