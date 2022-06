Philippe Clement neemt afscheid van voormalig wereldkampioen bij AS Monaco

Cesc Fàbregas verlaat AS Monaco en zit zonder club.

De inmiddels 35-jarige Cesc Fàbregas zal z'n contract bij AS Monaco niet verlengen. Na 3,5 jaar komt er dus een einde aan het huwelijk tussen de Spaanse topvoetballer en de Franse club van Philippe Clement. In totaal speelde hij 68 wedstrijden voor de Franse ploeg. Hij toonde zich er nooit meer echt als in z'n gloriejaren en speelde dit seizoen amper nog.

Als jeugdspeler verliet Fàbregas Barcelona voor een avontuur bij Arsenal. Daar brak hij uiteindelijk ook door in de eerste ploeg. Hij won er de FA Cup en twee supercups. In 2011 haalde Barcelona hem terug voor 34 miljoen euro. Daar won hij een UEFA Supercup, twee Spaanse supercups, de Spaanse beker, La Liga en het WK voor clubs. Bij Chelsea won hij nog twee keer de Premier League, een FA Cup, Europa League en de League Cup. Bij Spanje won hij ook twee EK's en één WK.