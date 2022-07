Geen zorgen bij Anderlecht... Inter vroeg hen nog te wachten met aankondiging Esposito

"'t Is voor morgen", klonk het de voorbije dagen bij Anderlecht. Maar intussen is Sebastiano Esposito nog steeds niet voorgesteld bij de club. Al maken ze zich daar absoluut geen zorgen over.

Alles is rond, alles is getekend, maar het is wachten op groen licht van Inter. Daar hebben ze het deze week iets te druk gehad met de komst van Romelu Lukaku, die in het lang en het breed uitgesmeerd werd op de sociale media en de website van de club. Het mediateam had dus andere zorgen. Maar ze willen wel de aankondiging van de transfer gelijktijdig doen met Anderlecht en dus was het even wachten voor paars-wit om hun nieuwe spits voor te stellen. Die gaat volgende week mee op stage, daar zijn ze zeker van. Het filmpje van Anderlecht staat alvast klaar...