'Xavi rekent niet meer op spits en mag weg bij Barcelona'

Memphis Depay mag Barcelona verlaten. Dat schrijft AS. Hij zou niet meer in de plannen van Xavi passen.

Begin vorig seizoen haalde Barcelona Memphis Depay binnen. Ronald Koeman was toen nog de trainer bij de club. Eind oktober was Koeman geen trainer meer en Xavi werd enkele dagen later de nieuwe trainer van Barcelona.

In het begin speelde Depay nog regelmatig, maar begin december viel hij uit met een hamstringblessure. Na die blessure kwam hij niet zo veel meer in actie.

Barcelona is in volle voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Het Spaanse AS weet dat Depay niet meer in de plannen past van Xavi. De club heeft de entourage van Depay laten weten dat hij andere oorden mag opzoeken. De club zou hem ook vrijgeven en mag weg voor een bod tussen 25 en 30 miljoen euro. Depay heeft immers nog een contract voor een jaar.