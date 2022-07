Voormalige Genk-ster gaat voor club van David Beckham spelen: van de kou naar de zon

Alejandro Pozuelo, de voormalige sterspeler van KRC Genk, heeft een nieuwe transfer te pakken. De 30-jarige spelverdeler gaat van het Canadese Toronto naar het Inter Miami van David Beckham.

Pozuelo had nog een half jaar contract bij Toronto, maar dient dat dus niet uit. De Spaanse middenvelder verhuist van de heel koude winters in Toronto naar het zonnige Miami. Zijn contract bij Toronto werd niet verlengd omdat de club plaats wou maken voor een andere buitenlander. Naar verluidt willen ze de Italiaanse international Federico Bernardeschi binnenhalen.

Pozuelo is de vierde best betaalde speler in de MLS. Bij Miami zal hij zeker niet minder gaan verdienen, want de club van mede-eigenaar David Beckham is enorm ambitieus.