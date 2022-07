Romelu Lukaku vindt bij Inter meteen opnieuw de weg naar doel en helpt oude, nieuwe club mee aan dubbele cijfers

Romelu Lukaku is terug bij Inter en dat zal iedereen geweten hebben. De weg naar doel vinden lukte bij aanvang van zijn tweede passage bij de Milanezen meteen.

Een oefenwedstrijd tegen FC Milanese was goed voor het vertrouwen bij de aanvallend ingestelde spelers van Internazionale. Er werd namelijk gescoord dat het een hartelust was. Aan het einde van de wedstrijd waren zelfs de dubbele cijfers een feit: 10-0!

Eén van die doelpunten werd dus gescoord door Romelu Lukaku. Door de 2-0 te maken, legde de Rode Duivel de match min of meer in een beslissende plooi. Nadien maakte de Nerazzuri er dus nog acht. Lautaro was de enige die de netten twee keer deed trillen.

Duel van de terugkeer

Voor Romelu Lukaku zal deze affiche steeds bekend staan als het duel van zijn terugkeer. Lukaku stond overigens bij de aftrap meteen tussen de lijnen. Naast Big Rom en Lautaro scoorden ook Correa, Fontanarosa, Sangalli, Pinamonti, Lazaro en Curatolo.