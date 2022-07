Deal is rond: ex-Genkie verhuist voor 40 miljoen naar Chelsea

Elke transferperiode was er wel wat te doen rond Kalidou Koulibaly, de ex-verdediger van Genk. Maar Napoli wou hem nooit laten gaan. Nu heeft Chelsea toch zijn slag kunnen thuishalen.

Koulibaly wou zijn contract in Napels niet meer verlengen en de club had hem eind dit seizoen dus sowieso gratis moeten laten vertrekken. Chelsea kwam echter op de proppen en hun bod van 40 miljoen euro is aanvaard.

Koulibaly speelde twee seizoenen voor Genk vooraleer hij in 2014 voor 7,75 miljoen aan Napoli verkocht werd. Daar groeide hij uit tot een topverdediger. Bij Chelsea gaat hij ongeveer 10 miljoen euro per jaar verdienen.